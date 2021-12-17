В России продлили "дачную амнистию" до 1 марта 2031 года

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Депутаты Государственной думы приняли в третьем чтении закон о продлении "дачной амнистии" до 1 марта 2031 года. Решение принято в рамках заседания нижней палаты парламента.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил, что законопроект дает возможность упрощенного оформления прав на жилые дома и земельные участки, расположенные на государственных и муниципальных землях. Касается это построек, возведенных до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 года.

Кроме того, данная законодательная инициатива также предоставит дополнительные механизмы защиты права граждан, получивших в наследство подобное имущество, воспользоваться "дачной амнистией", если бывшие владельцы по каким-либо причинам не успели сделать этого.

Уточняется, что "дачная амнистия" не будет распространяться на дома и земельные участки, расположенные на особо охраняемых территориях. Не подпадают под действие нового закона и многоквартирные дома, а также дома блокированной застройки.

В первом чтении законопроект был принят еще 26 октября. Авторами инициативы выступили первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.