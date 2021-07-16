Психолог рассказал, как сохранить продуктивность во время удаленки за городом

Пандемия коронавируса сформировала тренд на удаленную работу – теперь трудиться можно из любой точки мира за те же деньги. Кто-то колесит по России, кто-то уехал за границу, а некоторые просто решили перебраться за город и даже купили себе дом. Так, опрос показал, что каждый пятый владелец дачи в России работает летом удаленно. Москва 24 пообщалась с теми, кто решил отказаться от столичной суеты и переехал трудиться поближе к природе.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше времени на спорт и отдых

Михаил работает менеджером по продажам в крупной компании и уже больше года остается на удаленке из-за пандемии. Уже второе лето подряд молодой человек переезжает из города на дачу и трудится здесь. По его словам, работа вне офиса для него не менее продуктивна: планы не просто выполняются, а перевыполняются.

Кроме того, жизнь за городом дает больше свободы и возможностей для занятий любимыми делами. "Мы в московских реалиях тратим очень много времени на дорогу, сборы, то есть как минимум 2,5–3 часа теряется", – пояснил он.

Здесь же, по словам Михаила, он может проснуться за полчаса до работы, позавтракать и приступить к выполнению своих обязанностей. "Так не тратишь еще и нервы и деньги. К тому же здесь свежий воздух", – добавил он.

По его словам, после работы в городе на жизнь уже ни сил, ни времени не остается – все отнимают та же дорога и сборы.





Михаил работает удаленно на даче Когда ты работаешь на даче, твой рабочий день закончился, ты закрыл ноутбук, еще жарко, ты можешь пойти купаться и позагорать часок как минимум, тут все в шаговой доступности. Можно выйти во двор и пожарить шашлык на участке.

Кроме того, после работы молодой человек катается на велосипеде, занимается бегом. "Это, опять же, удобно, потому что на даче больше возможностей, меньше людей и машин, удобнее заниматься", – добавил он.

Единственная проблема, с которой Михаилу пришлось столкнуться, – это переход на удаленку всей семьи. "То есть такие нюансы, когда тебе кто-то может мешать. Шум и так далее. Это те моменты, с которыми изначально столкнулись", – объяснил он.

Вопрос с распределением пространства удалось решить: молодой человек оборудовал себе кабинет в пристройке возле дома.





Михаил работает удаленно на даче Закрываю двери, чтобы никто не вошел лишний раз. Для работы все есть, по моей специфике ничего особенного не нужно: ноутбук, которым компания обеспечивает, интернет, который я раздаю с телефона. Оборудовал рабочее место под себя.

Но с приходом холодов в город все-таки придется вернуться. "Осенний сезон, темнеет рано, дома в Москве комфортнее. А дачный дом все-таки летний", – подытожил Михаил.



Спастись от городского зноя

Екатерина преподает йогу и занимается астрологией. Из-за небывалой летней жары месяц назад девушка решила переехать жить на дачу – там ее перенести гораздо проще. К тому же работа на себя позволяет заниматься любимым делом где угодно.

"В городе в такую погоду совсем непродуктивно работать. Если ты работаешь дома в деревне, у тебя есть свобода действий, чистый воздух. Сейчас еще такая ситуация с пандемией, что не хочется лишний раз в принципе куда-то ездить", – объяснила она.

У Екатерины нет жесткого графика – все зависит от количества клиентов. Обычно она работает несколько часов до обеда и после. Все остальное время может посвятить себе.





Екатерина работает удаленно на даче Сейчас мой день на даче состоит примерно из того, что я просыпаюсь в 08:30 или 09:00, завтракаю, делаю дела, йога, медитация, затем либо обучение, либо консультации, читаю. Иногда могу сорваться и пойти купаться.

Однако, несмотря на все видимые плюсы дачной жизни, по словам девушки, первые две недели за городом были крайне непродуктивными. "Когда мы приехали, у меня был запрос отдохнуть, я ни о чем не думала. Ты долго спишь, не можешь взбодриться и забываешь о какой-либо деятельности", – рассказала она.

Со временем Екатерина пришла к выводу, что с этим нужно что-то делать, иначе жизнь в деревне будет непродуктивной. "Я создала себе график и придерживаюсь его. Он должен быть четким", – пояснила она.

Кроме того, по мнению собеседницы Москвы 24, на работоспособность влияет отношение к делу и тут неважно, где ты находишься: на даче или дома.





Екатерина работает удаленно на даче Если твоя работа тебе не нравится, ты в любом случае будешь отвлекаться на постороннее: дома в городе не сможешь быть продуктивным, если не кайфуешь и не вовлечен эту деятельность.

Пока Екатерина планирует остаться в деревне – в город не тянет. "Здесь все есть, здесь классно. Когда жара спадет, думаю, захочется движухи", – подытожила собеседница Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дачная демотивация?

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 заявил, что удаленная работа на даче снижает продуктивность.

"Сотрудники меньше работают, потому что их расслабляют домашние дела: помидоры полить, огурцы собрать и прочие соблазны, например баню затопить. И так далее. Кроме того, формат изолированности от города и такая сельская жизнь сильно расслабляют с точки зрения поиска каких-то ходов. В городе, где кипит жизнь, ощущается конкуренция – человек больше мобилизован", – объяснил эксперт.





Андрей Зберовский психолог Деревня же дает некую консервативность в мышлении: как все хорошо, благостно, ничего менять не надо. Это такой демотиватор. Очень важно, работая на удаленке на даче, придерживаться примерно такого же режима, что и в городе. Например, вставать не за 15 минут до начала рабочего дня или через час после начала работы. Необходимо, чтобы часы подъема были такие же, как в городе.

Помимо часов подъема, следует следить и за временем отхода ко сну: ложиться спать следует также в привычное для себя время, уверен специалист. "Дачная история плоха тем, что вечером – баня, шашлыки, соседи... Если человек в обычное время в городе ложится спать в 11 часов, а на даче начинает сидеть до часа-двух ночи, в итоге он за месяц полностью теряет рабочий навык", – подчеркнул Зберовский.

Не менее важно, по мнению эксперта, иметь свое рабочее место – оно тоже задает настрой и побуждает к труду. "Чтобы человек не на диване продавленном сидел, а чтобы рабочее место было пускай на веранде, на улице, но чтобы было оборудовано: со столом, креслом, компьютером", – пояснил психолог.





Андрей Зберовский психолог Кроме того, тем, кто работает на даче, я рекомендую переодеваться. Утром сел в свое кресло рабочее – оденься как-то по-рабочему. Отработал – снял свою футболку или рубашку и оделся уже в домашнее.

По словам собеседника Москвы 24, ритуал с переодеванием из рабочей одежды в домашнюю и наоборот психологически помогает настроиться на трудовой день или отдых.