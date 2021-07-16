Психолог рассказал, как сохранить продуктивность во время удаленки за городом

Пандемия коронавируса сформировала тренд на удаленную работу – теперь трудиться можно из любой точки мира за те же деньги. Кто-то колесит по России, кто-то уехал за границу, а некоторые просто решили перебраться за город и даже купили себе дом. Так, опрос показал, что каждый пятый владелец дачи в России работает летом удаленно. Москва 24 пообщалась с теми, кто решил отказаться от столичной суеты и переехал трудиться поближе к природе.
Больше времени на спорт и отдых
Михаил работает менеджером по продажам в крупной компании и уже больше года остается на удаленке из-за пандемии. Уже второе лето подряд молодой человек переезжает из города на дачу и трудится здесь. По его словам, работа вне офиса для него не менее продуктивна: планы не просто выполняются, а перевыполняются.
Кроме того, жизнь за городом дает больше свободы и возможностей для занятий любимыми делами. "Мы в московских реалиях тратим очень много времени на дорогу, сборы, то есть как минимум 2,5–3 часа теряется", – пояснил он.
Здесь же, по словам Михаила, он может проснуться за полчаса до работы, позавтракать и приступить к выполнению своих обязанностей. "Так не тратишь еще и нервы и деньги. К тому же здесь свежий воздух", – добавил он.
По его словам, после работы в городе на жизнь уже ни сил, ни времени не остается – все отнимают та же дорога и сборы.
Кроме того, после работы молодой человек катается на велосипеде, занимается бегом. "Это, опять же, удобно, потому что на даче больше возможностей, меньше людей и машин, удобнее заниматься", – добавил он.
Единственная проблема, с которой Михаилу пришлось столкнуться, – это переход на удаленку всей семьи. "То есть такие нюансы, когда тебе кто-то может мешать. Шум и так далее. Это те моменты, с которыми изначально столкнулись", – объяснил он.
Вопрос с распределением пространства удалось решить: молодой человек оборудовал себе кабинет в пристройке возле дома.
Но с приходом холодов в город все-таки придется вернуться. "Осенний сезон, темнеет рано, дома в Москве комфортнее. А дачный дом все-таки летний", – подытожил Михаил.
Спастись от городского зноя
Екатерина преподает йогу и занимается астрологией. Из-за небывалой летней жары месяц назад девушка решила переехать жить на дачу – там ее перенести гораздо проще. К тому же работа на себя позволяет заниматься любимым делом где угодно.
"В городе в такую погоду совсем непродуктивно работать. Если ты работаешь дома в деревне, у тебя есть свобода действий, чистый воздух. Сейчас еще такая ситуация с пандемией, что не хочется лишний раз в принципе куда-то ездить", – объяснила она.
У Екатерины нет жесткого графика – все зависит от количества клиентов. Обычно она работает несколько часов до обеда и после. Все остальное время может посвятить себе.
Однако, несмотря на все видимые плюсы дачной жизни, по словам девушки, первые две недели за городом были крайне непродуктивными. "Когда мы приехали, у меня был запрос отдохнуть, я ни о чем не думала. Ты долго спишь, не можешь взбодриться и забываешь о какой-либо деятельности", – рассказала она.
Со временем Екатерина пришла к выводу, что с этим нужно что-то делать, иначе жизнь в деревне будет непродуктивной. "Я создала себе график и придерживаюсь его. Он должен быть четким", – пояснила она.
Кроме того, по мнению собеседницы Москвы 24, на работоспособность влияет отношение к делу и тут неважно, где ты находишься: на даче или дома.
Пока Екатерина планирует остаться в деревне – в город не тянет. "Здесь все есть, здесь классно. Когда жара спадет, думаю, захочется движухи", – подытожила собеседница Москвы 24.
Дачная демотивация?
Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 заявил, что удаленная работа на даче снижает продуктивность.
"Сотрудники меньше работают, потому что их расслабляют домашние дела: помидоры полить, огурцы собрать и прочие соблазны, например баню затопить. И так далее. Кроме того, формат изолированности от города и такая сельская жизнь сильно расслабляют с точки зрения поиска каких-то ходов. В городе, где кипит жизнь, ощущается конкуренция – человек больше мобилизован", – объяснил эксперт.
Помимо часов подъема, следует следить и за временем отхода ко сну: ложиться спать следует также в привычное для себя время, уверен специалист. "Дачная история плоха тем, что вечером – баня, шашлыки, соседи... Если человек в обычное время в городе ложится спать в 11 часов, а на даче начинает сидеть до часа-двух ночи, в итоге он за месяц полностью теряет рабочий навык", – подчеркнул Зберовский.
Не менее важно, по мнению эксперта, иметь свое рабочее место – оно тоже задает настрой и побуждает к труду. "Чтобы человек не на диване продавленном сидел, а чтобы рабочее место было пускай на веранде, на улице, но чтобы было оборудовано: со столом, креслом, компьютером", – пояснил психолог.
По словам собеседника Москвы 24, ритуал с переодеванием из рабочей одежды в домашнюю и наоборот психологически помогает настроиться на трудовой день или отдых.