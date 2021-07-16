Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18:40

Главная / Истории /

Психолог рассказал, как сохранить продуктивность во время удаленки за городом

Работа с кайфом: можно ли трудиться эффективно на дачной удаленке
общество истории

Пандемия коронавируса сформировала тренд на удаленную работу – теперь трудиться можно из любой точки мира за те же деньги. Кто-то колесит по России, кто-то уехал за границу, а некоторые просто решили перебраться за город и даже купили себе дом. Так, опрос показал, что каждый пятый владелец дачи в России работает летом удаленно. Москва 24 пообщалась с теми, кто решил отказаться от столичной суеты и переехал трудиться поближе к природе.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Больше времени на спорт и отдых

Михаил работает менеджером по продажам в крупной компании и уже больше года остается на удаленке из-за пандемии. Уже второе лето подряд молодой человек переезжает из города на дачу и трудится здесь. По его словам, работа вне офиса для него не менее продуктивна: планы не просто выполняются, а перевыполняются.

Кроме того, жизнь за городом дает больше свободы и возможностей для занятий любимыми делами. "Мы в московских реалиях тратим очень много времени на дорогу, сборы, то есть как минимум 2,5–3 часа теряется", – пояснил он.

Здесь же, по словам Михаила, он может проснуться за полчаса до работы, позавтракать и приступить к выполнению своих обязанностей. "Так не тратишь еще и нервы и деньги. К тому же здесь свежий воздух", – добавил он.

По его словам, после работы в городе на жизнь уже ни сил, ни времени не остается – все отнимают та же дорога и сборы.

Когда ты работаешь на даче, твой рабочий день закончился, ты закрыл ноутбук, еще жарко, ты можешь пойти купаться и позагорать часок как минимум, тут все в шаговой доступности. Можно выйти во двор и пожарить шашлык на участке.
Михаил
работает удаленно на даче

Кроме того, после работы молодой человек катается на велосипеде, занимается бегом. "Это, опять же, удобно, потому что на даче больше возможностей, меньше людей и машин, удобнее заниматься", – добавил он.

Единственная проблема, с которой Михаилу пришлось столкнуться, – это переход на удаленку всей семьи. "То есть такие нюансы, когда тебе кто-то может мешать. Шум и так далее. Это те моменты, с которыми изначально столкнулись", – объяснил он.

Вопрос с распределением пространства удалось решить: молодой человек оборудовал себе кабинет в пристройке возле дома.

Закрываю двери, чтобы никто не вошел лишний раз. Для работы все есть, по моей специфике ничего особенного не нужно: ноутбук, которым компания обеспечивает, интернет, который я раздаю с телефона. Оборудовал рабочее место под себя.
Михаил
работает удаленно на даче

Но с приходом холодов в город все-таки придется вернуться. "Осенний сезон, темнеет рано, дома в Москве комфортнее. А дачный дом все-таки летний", – подытожил Михаил.

Фото: depositphotos/stockasso

Спастись от городского зноя

Екатерина преподает йогу и занимается астрологией. Из-за небывалой летней жары месяц назад девушка решила переехать жить на дачу – там ее перенести гораздо проще. К тому же работа на себя позволяет заниматься любимым делом где угодно.

"В городе в такую погоду совсем непродуктивно работать. Если ты работаешь дома в деревне, у тебя есть свобода действий, чистый воздух. Сейчас еще такая ситуация с пандемией, что не хочется лишний раз в принципе куда-то ездить", – объяснила она.

У Екатерины нет жесткого графика – все зависит от количества клиентов. Обычно она работает несколько часов до обеда и после. Все остальное время может посвятить себе.

Сейчас мой день на даче состоит примерно из того, что я просыпаюсь в 08:30 или 09:00, завтракаю, делаю дела, йога, медитация, затем либо обучение, либо консультации, читаю. Иногда могу сорваться и пойти купаться.
Екатерина
работает удаленно на даче

Однако, несмотря на все видимые плюсы дачной жизни, по словам девушки, первые две недели за городом были крайне непродуктивными. "Когда мы приехали, у меня был запрос отдохнуть, я ни о чем не думала. Ты долго спишь, не можешь взбодриться и забываешь о какой-либо деятельности", – рассказала она.

Со временем Екатерина пришла к выводу, что с этим нужно что-то делать, иначе жизнь в деревне будет непродуктивной. "Я создала себе график и придерживаюсь его. Он должен быть четким", – пояснила она.

Кроме того, по мнению собеседницы Москвы 24, на работоспособность влияет отношение к делу и тут неважно, где ты находишься: на даче или дома.

Если твоя работа тебе не нравится, ты в любом случае будешь отвлекаться на постороннее: дома в городе не сможешь быть продуктивным, если не кайфуешь и не вовлечен эту деятельность.
Екатерина
работает удаленно на даче

Пока Екатерина планирует остаться в деревне – в город не тянет. "Здесь все есть, здесь классно. Когда жара спадет, думаю, захочется движухи", – подытожила собеседница Москвы 24.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дачная демотивация?

Психолог Андрей Зберовский в беседе с Москвой 24 заявил, что удаленная работа на даче снижает продуктивность.

"Сотрудники меньше работают, потому что их расслабляют домашние дела: помидоры полить, огурцы собрать и прочие соблазны, например баню затопить. И так далее. Кроме того, формат изолированности от города и такая сельская жизнь сильно расслабляют с точки зрения поиска каких-то ходов. В городе, где кипит жизнь, ощущается конкуренция – человек больше мобилизован", – объяснил эксперт.

Деревня же дает некую консервативность в мышлении: как все хорошо, благостно, ничего менять не надо. Это такой демотиватор. Очень важно, работая на удаленке на даче, придерживаться примерно такого же режима, что и в городе. Например, вставать не за 15 минут до начала рабочего дня или через час после начала работы. Необходимо, чтобы часы подъема были такие же, как в городе.
Андрей Зберовский
психолог

Помимо часов подъема, следует следить и за временем отхода ко сну: ложиться спать следует также в привычное для себя время, уверен специалист. "Дачная история плоха тем, что вечером – баня, шашлыки, соседи... Если человек в обычное время в городе ложится спать в 11 часов, а на даче начинает сидеть до часа-двух ночи, в итоге он за месяц полностью теряет рабочий навык", – подчеркнул Зберовский.

Не менее важно, по мнению эксперта, иметь свое рабочее место – оно тоже задает настрой и побуждает к труду. "Чтобы человек не на диване продавленном сидел, а чтобы рабочее место было пускай на веранде, на улице, но чтобы было оборудовано: со столом, креслом, компьютером", – пояснил психолог.

Кроме того, тем, кто работает на даче, я рекомендую переодеваться. Утром сел в свое кресло рабочее – оденься как-то по-рабочему. Отработал – снял свою футболку или рубашку и оделся уже в домашнее.
Андрей Зберовский
психолог

По словам собеседника Москвы 24, ритуал с переодеванием из рабочей одежды в домашнюю и наоборот психологически помогает настроиться на трудовой день или отдых.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать