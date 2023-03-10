Избивших собаку на железнодорожной станции в Москве отстранили от работы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Установлены личности злоумышленников, которые ранее избили собаку на железнодорожной станции Москва-3. Их отстранили от работы. Об этом компания РЖД сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"Установили круг лиц, причастных к данному случаю: это сотрудник частного охранного предприятия и сотрудник АО "ФПК". Степень их причастности и вины будет определена в ходе следствия. <...> Сотрудников отстранили от работы", – отмечается в публикации.

Материалы проверки переданы следователям.

Ранее в Сети распространилась информация об избитой собаке на железнодорожной станции в Москве. Из публикаций стало известно, что один из сотрудников РЖД на станции Москва-3 жестоко избил животное и закидал его мешками с мусором.

Проверку по поводу случившегося организовала РЖД, а также Московская межрегиональная транспортная прокуратура.



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