Закон о запрете изымать питомцев у должников может быть принят Госдумой в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Закон о запрете изымать домашних животных у граждан за долги может быть принят Госдумой в следующем году. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.
Депутат рассказал, что в связи с эпидемиологической ситуацией Госдума работает в сокращенном режиме, делая особый акцент на президентские законопроекты, которые касаются развития поправок в Конституцию РФ.
"Все остальные (законопроекты. – Прим. ред.) мы не спешим рассматривать, поэтому перспектива законопроекта о запрете изымать за долги домашних животных будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. Если она будет ухудшаться, то заседаний будет мало, мы его не успеем рассмотреть в первом чтении в осеннюю сессию. Есть большая вероятность того, что сам закон может быть принят в следующем году", – цитирует Агентство "Москва" Емельянова.
Законопроектом предлагается запретить изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Авторами документа являются председатели двух комитетов нижней палаты парламента Владимир Бурматов и Павел Крашенинников.
Сейчас закон запрещает обращать взыскание на "используемых для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности", племенной, молочный и рабочий скот, оленей, кроликов, птицу, пчел, корма, необходимые для их содержания, и хозяйственные строения, необходимые для их содержания.
Авторы инициативы считают, что предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, а также содержанию их в надлежащих условиях и эмоциональному благополучию их владельцев.
В России могут запретить изымать домашних животных за долги
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