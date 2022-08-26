МИД РФ временно приостановил выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

МИД РФ временно прекращает выдачу заграничных паспортов со сроком действия 10 лет. Об этом сообщается на консульском информационном портале внешнеполитического ведомства.

"С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспортов нового поколения (сроком действия 10 лет)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что загранпаспорта на 5 лет продолжат выдавать в прежнем порядке. В ведомстве напомнили, что прием граждан по поводу оформления загранпаспортов осуществляется только по предварительной записи через зарегистрированные в МИД организации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в настоящее время в России готовится новый законопроект, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в стране иностранцев. По его словам, в этой сфере ряд вопросов носят системный характер, а для их решения необходим комплексный подход и, соответственно, "всеобъемлющий законопроект".

