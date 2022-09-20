МИД РФ возобновил прием документов на загранпаспорт сроком на 10 лет

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Прием документов на выдачу загранпаспорта сроком действия 10 лет возобновлен, сообщили в консульском департаменте МИД РФ.

"С 20 сентября сего года возобновляется прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия 10 лет", – говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что технические сложности, ставшие причиной приостановки оформления документов, были преодолены.

"Приняты дополнительные меры для обеспечения стабильной работы по оформлению и выдаче гражданам Российской Федерации, проживающим за рубежом, паспортов с электронным носителем информации", – указали в министерстве.

В конце августа МИД РФ временно прекратил выдачу заграничных паспортов со сроком действия 10 лет. Отмечалось, что загранпаспорта на 5 лет продолжали выдавать в прежнем порядке.

В ведомстве напомнили, что прием граждан по поводу оформления загранпаспортов осуществляется только по предварительной записи через зарегистрированные в МИД организации.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что в настоящее время в России готовится новый законопроект, который будет регулировать условия въезда, выезда и пребывания в стране иностранцев. По его словам, в этой сфере ряд вопросов носят системный характер, а для их решения необходим комплексный подход и, соответственно, "всеобъемлющий законопроект".

