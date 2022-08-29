Кого затронет приостановка выдачи биометрических загранпаспортов

В МИД РФ на время приостановили выдачу загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет. В ведомстве пояснили, что ситуация связана с проведением технических работ. При этом загранпаспорта на 5 лет будут оформлять как и раньше. Спрашиваем у экспертов, кого может затронуть изменение, а также отразится ли оно на туристах.



Что поменялось?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В консульском департаменте МИД РФ сообщили, что с 26 августа временно приостанавливается прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Решение обосновали технической необходимостью "переформатирования электронного носителя".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что изменения не коснулись паспортов старого образца. "Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, – и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются", – подчеркнула она.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ Речь идет исключительно о временных технических мерах по переформатированию паспортов десятилетних. Так бывает в связи с технологическим нашим прогрессом, в связи с веяниями времени, что нужно перезапускать систему.

На горячей линии правительства столицы корреспонденту Москвы 24 сообщили, что заказать загранпаспорт нового образца по-прежнему можно через портал госуслуг. Также по предварительной записи в тех центрах "Мои документы", которые оборудованы биометрической криптокабиной. С адресами и режимами их работы можно ознакомиться здесь.



Паспорта нового и старого образца имеют одинаковую юридическую силу. Однако между ними есть ряд отличий. Срок действия документа нового образца составляет 10 лет против 5 лет у старого. Кроме того, в первый монтируется микрочип с цветным цифровым изображением лица и папиллярных узоров двух пальцев рук. Удостоверение старого образца не содержит биометрических данных. Паспорта также отличаются количеством страниц, госпошлиной и некоторыми другими особенностями.



Кого это коснется?

В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил Москве 24, что ситуация с паспортами нового образца на 10 лет касается их выдачи исключительно за границей.



Юрий Барзыкин вице-президент Российского союза туриндустрии За рубежом паспорта получают дипломаты и другие служащие, которые живут за границей. Их число ограничено.

"Внутри страны этого ограничения (на выдачу загранпаспортов нового образца. – Прим. ред.) нет, и туристы могут их получить. Поэтому этот вопрос никак не влияет ни на туристов, ни на их поток за границу", – подчеркнул Барзыкин.

В свою очередь, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк рассказал Москве 24, что россиянам не стоит ожидать возвращения "железного занавеса" как минимум со стороны самой России.

"С нашей стороны, конечно же, нет. Мы всегда открыты и готовы принять в гости туристов из любой страны мира и бизнесменов, готовых работать в нашем законодательном поле", – сказал депутат.

Парламентарий добавил, что именно ряд западных государств, включая европейские страны, пытаются не пускать к себе российских граждан, а не наоборот.

