Кого затронет приостановка выдачи биометрических загранпаспортов

В МИД РФ на время приостановили выдачу загранпаспортов нового образца со сроком действия 10 лет. В ведомстве пояснили, что ситуация связана с проведением технических работ. При этом загранпаспорта на 5 лет будут оформлять как и раньше. Спрашиваем у экспертов, кого может затронуть изменение, а также отразится ли оно на туристах.
Что поменялось?
В консульском департаменте МИД РФ сообщили, что с 26 августа временно приостанавливается прием заявлений на выдачу загранпаспортов нового поколения со сроком действия 10 лет. Решение обосновали технической необходимостью "переформатирования электронного носителя".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пояснила, что изменения не коснулись паспортов старого образца. "Загранпаспорта на пять лет того образца, который для нас с вами является традиционным, – и выдавались, и выдаются, и заявления на их выдачу принимаются", – подчеркнула она.
На горячей линии правительства столицы корреспонденту Москвы 24 сообщили, что заказать загранпаспорт нового образца по-прежнему можно через портал госуслуг. Также по предварительной записи в тех центрах "Мои документы", которые оборудованы биометрической криптокабиной. С адресами и режимами их работы можно ознакомиться здесь.
Кого это коснется?
В России приостановили выдачу биометрических загранпаспортов
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин объяснил Москве 24, что ситуация с паспортами нового образца на 10 лет касается их выдачи исключительно за границей.
"Внутри страны этого ограничения (на выдачу загранпаспортов нового образца. – Прим. ред.) нет, и туристы могут их получить. Поэтому этот вопрос никак не влияет ни на туристов, ни на их поток за границу", – подчеркнул Барзыкин.
В свою очередь, член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк рассказал Москве 24, что россиянам не стоит ожидать возвращения "железного занавеса" как минимум со стороны самой России.
"С нашей стороны, конечно же, нет. Мы всегда открыты и готовы принять в гости туристов из любой страны мира и бизнесменов, готовых работать в нашем законодательном поле", – сказал депутат.
Парламентарий добавил, что именно ряд западных государств, включая европейские страны, пытаются не пускать к себе российских граждан, а не наоборот.