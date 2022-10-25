В РФ за 9 месяцев 2022 года оформили наибольшее с начала пандемии число загранпаспортов

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МВД России за девять месяцев 2022 года оформило почти 3,9 миллиона заграничных паспортов. Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства, это максимальное число документов с начала пандемии коронавируса.

Разница с аналогичным периодом 2021 года составила более чем 1 миллион загранпаспортов. Тогда МВД оформило 2,8 миллиона документов.

Несмотря на высокий результат относительно 2020 и 2021 годов, в которые оформление заграничных паспортов было замедлено ограничительными мерами в связи с пандемией, показатели 2022 года не достигли уровня 2018-го. Тогда, в период с января по сентябрь, были подготовлены более 4,2 миллиона документов.

В конце сентября сообщалось, что в России не планируется ограничивать выдачу загранпаспортов в связи с призывом в рамках частичной мобилизации. Уведомление с причиной и сроком действия отказа могут получить только граждане, получившие повестку.

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