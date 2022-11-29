В МВД опровергли информацию о нехватке оборудования для печати паспортов РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В МВД опровергли сообщения ряда СМИ о нехватке оргтехники для печати паспортов граждан России. Указанная информация была опубликована со ссылкой на начальника департамента информтехнологий, связи и защиты информации МВД Юрия Войнова.

В министерстве рассказали, что во время своего выступления в Совфеде Войнов призвал отечественных производителей компьютерной и другой техники к сотрудничеству в условиях западных санкций. Он также объяснил процедуру государственных закупок для нужд ведомства.

По данным пресс-службы, в подразделениях по вопросам миграции есть оргтехника в полном объеме. Там добавили, что паспорта россиянам выдают в плановом режиме.

"МВД России просит представителей СМИ воздерживаться от некорректной интерпретации заявлений и высказываний должностных лиц ведомства, обращаться за комментариями в пресс-центр министерства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в России не планируется ограничивать выдачу загранпаспортов в связи с призывом в рамках частичной мобилизации. Уведомление с причиной и сроком действия отказа могут получить только граждане, получившие повестку.

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