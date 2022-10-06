Концертная сфера пожаловалась на нехватку специалистов и оборудования

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Продавцы и прокатчики специального оборудования для проведения концертов рассказали о дефиците техники. Порядка 70% звуковых и световых систем поставлялись западными производителями, которые теперь недоступны из-за санкций. Кроме того, специалисты, работающие с этой техникой, сейчас часто уезжают из РФ.

По информации владельца группы компаний DJStore Юрия Холодка, сфера концертов столкнулась со сложностями в поставках микрофонов, наушников, звуковых пультов управления и многих других. После старта спецоперации на Украине и санкций закупка западного оборудования практически прекратилась. Член Ассоциации ивент-диджеев Оливия Чистова подтвердила, что на данный момент в дефиците оказалось большинство музыкальных систем.

В свою очередь, руководитель направления промоутерства и продюсирования "МТС Энтертейнмент" Янина Татарицка отметила, что стоимость технического сопровождения шоу с начала СВО увеличилась на 20–30%.

Подобную проблему не удалось решить с помощью параллельного импорта. По словам Холодка, у оборудования, приобретенного таким способом, нет гарантийного обслуживания, плюс ко всему цены на них стали слишком беспорядочными.

Из-за всех вышеперечисленных проблем российские специалисты ищут китайские аналоги, отметили в "Коммерсанте". Но, по мнению Чистовой, продукция из КНР не всегда бывает хорошего качества.

"Влияют и более дешевая элементная база, незрелые инженерные решения, а также непонимание самой концепции звука. Цена ниже, чем на оборудование из США и ЕС, но пропорционально качеству", – отметила она.

Помимо этого, после объявления частичной мобилизации в РФ в сфере концертов и шоу возник кадровый недостаток. За последние дни многие специалисты светового и звукового оборудования покинули государство.

Ранее типографии в РФ сообщили о нехватке оборудования и западной электроники. Дефицит связан с санкциями и отказом производителей из Европы, Северной Америки и Японии от поставок. Нехватка оборудования может стать причиной остановки производства, так как техника из недружественных государств в типографиях РФ составляет порядка 90%.

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