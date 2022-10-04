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Экономика

11:41

Типографии в РФ столкнулись с дефицитом оборудования

экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Типографии в России сообщили о нехватке оборудования и западной электроники. Дефицит связан с санкциями и отказом производителей из Европы, Северной Америки и Японии от поставок, сообщает газета "Ведомости".

Отмечается, что нехватка оборудования может стать причиной остановки производства, так как техника из недружественных государств в типографиях РФ составляет порядка 90%. Санкции, логистика и дефицит приведет к тому, что часть аппаратов может "встать" на какое-то время, заявил гендиректор типографии "Парето-принт" Павел Арсеньев.

По словам остальных участников подобной отрасли, ситуация складывается тяжелая.

"Выход пока один – разбирать старые машины и пользоваться подержанными запчастями, как в авиации", – поделилась член правления Союза предприятий печатной индустрии Гильдии издателей периодической печати Елена Шитикова.

Ранее участники рынка книгоиздателей сообщили о существенном подорожании производства книг на фоне роста цен на бумагу и типографские услуги.

По словам президента издательской группы "Эксмо-АСТ" Олега Новикова, себестоимость производства к сентябрю выросла более чем на 30% в сравнении с началом 2022 года. Об аналогичной тенденции рассказал директор по производству издательской группы "Альпина" Константин Лунь.

В сентябре гендиректор издательства "Эксмо" Евгений Капьев поделился, что продажи бумажных книг в РФ в 2022 году могут снизиться до 252 миллионов экземпляров, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

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