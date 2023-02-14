Россиянам путь заказан? Как гражданам РФ получить многократную шенгенскую визу

Гражданам РФ не стоит рассчитывать на получение многократной шенгенской визы, сообщили в Российском союзе туриндустрии со ссылкой на туроператоров. Разбираемся, насколько в действительности сложно оформить документ.



Можно, но сложно

В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что граждане РФ в целом могут получать визу, однако не стоит рассчитывать именно на многократный документ. При этом из 27 стран Шенгенской зоны сейчас принимают посетителей только визовые центры Италии, Испании, Франции, Греции, Венгрии, Швейцарии, Словении и Хорватии.

Отмечается, что длинные визы остаются всегда на усмотрение консульства и, по наблюдениям, Италия выдает их чаще. "По информации компаний, профессионально занимающихся оформлением виз, в консульстве Италии для получения многократной визы необходимо показать выписку о наличии на счету не менее миллиона рублей. В других может быть достаточно 400–700 тысяч", – отметили в Союзе.

В свою очередь, директор департамента рекламы и PR компании "Русский экспресс" Анна Филатовская в беседе с ТАСС добавила, что получить шенген на полгода можно и через Францию, однако в визовый центр этой страны очень сложно попасть. В целом большинство стран выдают документ на срок поездки или длительностью до 30 дней.

Больше бюрократии

С тех пор как в сентябре 2022 года отменили упрощенный визовый режим с РФ, россиянам действительно стало сложно получать многократный шенген. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по визам Елена Савченко.





Елена Савченко эксперт по визам Некоторые страны вообще перестали его выдавать, а те, кто остался, более тщательно проверяют документы, срок рассмотрения заявки увеличился. Нельзя сказать, что многократные визы вообще не выдают, но если раньше 10 из 100 процентов заявителей могли претендовать на них, то сейчас цифра сократилась до 5 процентов.

Человек может рассчитывать на долгосрочный шенген, если у него есть подтверждение финансового статуса и железное намерение возвращения на родину.

"Сумма увеличилась в десятки раз. Поэтому круг желающих, которые хотят получить такой документ, сократился. Не каждый может показать на счету 2,5 миллиона на семью для недельной поездки", – отметила Савченко.

Кроме того, большую роль играет визовая история за пять лет. "В консульстве внимательно изучают страны, которые посещал человек, анализируют, в какие периоды он там бывал", – добавила специалист.

По словам эксперта, если человек старше 50 лет ни разу не выезжал за границу и сейчас претендует на многократную визу, то шансов получить документ практически нет.