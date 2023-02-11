Европа с препятствиями. Где проще всего получить шенгенскую визу в 2023 году

В 2022 году было приостановлено соглашение Евросоюза и РФ об упрощенном визовом режиме. Из-за этого жизнь российских путешественников заметно усложнилась. Однако есть страны, которые продолжают выдавать шенген без серьезных препятствий. Расскажем, где и как получить визу в Европу проще всего.

Процедура оформления

Консульский сбор для получения шенгенской визы после отмены соглашения между ЕС и РФ вырос с 35 до 80 евро. Кроме того, увеличились сроки рассмотрения заявлений – с 10 до 45 дней. Формально список документов остался прежним. Однако каждая страна сохраняет за собой право потребовать дополнительные сведения, чтобы убедиться, достаточно ли у туриста денег на поездку и планирует ли он вернуться на родину.

Что касается долгосрочных мультивиз, государство ЕС вправе решать самостоятельно, выдавать ли их и на какой срок. На практике документ уже оформляют на существенно более короткий срок, чем ранее. Получить шенген на год и более – большая редкость, все чаще туристы получают многократные визы на несколько месяцев или однократные под сроки поездки.

Кто сегодня не выдает визы?

Бельгия прекратила выдачу туристических виз с 1 июля и пока не планирует ее возобновлять. По визе Au Pair, которая дает право отправиться в другую страну жить в местной семье и работать, поехать пока можно. С 10 сентября оформлять визы и вид на жительство прекратила Дания. В исключительных случаях рассматриваются заявления для деловых визитов или в случае сложных семейных обстоятельств.

Похожая ситуация в консульствах Латвии: туристические визы не выдаются, не продлевается временный вид на жительство, полученный на основании инвестиций или купленной недвижимости. Попасть в страну можно по рабочей визе (требования также ужесточились) и в гости к родственникам, если они граждане ЕС или при наличии веских оснований для визита – смерть, болезнь, другие сложные ситуации. Примерно такая же ситуация в Литве, Эстонии и Словакии (в последней пока принимают документы у студентов и сезонных работников).

Нидерланды с 27 апреля перестали выдавать краткосрочные визы и аннулировали все действующие заявления. Финляндия прекратила выдачу туристических виз 30 сентября и не разрешает гражданам РФ въезжать в страну. Кроме того, власти оставили за собой право аннулировать действующий финский шенген. С 25 октября запретила въезжать на свою территорию Чехия. Документы принимаются только от членов семей граждан страны и других государств ЕС.

Где очень трудно получить визу?

Некоторые страны Евросоюза формально не отказывают россиянам, но выдвигают максимально сложные или даже заведомо невыполнимые требования. Самые жесткие нововведения у Германии. Для получения визы теперь нужны оплаченное жилье и билеты туда и обратно (бронь не подойдет), а также медицинский полис европейской страховой компании (российский не примут). Кроме того, потребуется выписка из банка, который работает на территории Евросоюза.

Словения тоже не примет российскую страховку, но не настаивает именно на европейской – подойдет любая иностранная. В качестве транспорта будет рассматриваться только самолет иностранных авиалиний (можно с пересадкой, но не дольше 24 часов), маршрут на авто или поездом приниматься не будет.

Болгария также формально продолжает оформлять визы, но не принимает оплату визовых сборов. Так что подать документы можно только на тех граждан, которые от них освобождены. В визовом центре это только дети до 12 лет, а в консульстве в этот список входят инвалиды, жители других стран ЕС и ближайшие родственники граждан Болгарии.

Где проще всего?

Лояльными к гражданам РФ в этом плане остаются Испания, Франция, Италия, Венгрия и Греция. Правда, и здесь не обойдется без ограничений и сложностей.

Испания продолжает выдавать туристические визы, хотя об оформлении на двухлетний срок уже можно не мечтать. Самые распространенные варианты – на время поездки или на 3,5 месяца. Если повезет – на полгода. Документы принимаются в визовом центре по предварительной записи, и в этом кроется главная сложность – поймать свободное окно.

Аналогичная ситуация с поездкой во Францию. Записаться на подачу документов сложно, но визы выдаются, хоть и существенно более короткие. После новогодних праздников стало проще со слотами в итальянском визовом центре. Свободные окна здесь даже можно выбрать. В греческом визовом центре свободно, но мультивиза здесь сегодня – большая редкость. Поэтому, если нужно отправиться не только в эту страну, этот вариант может не подойти.

Венгрия оформляет туристические визы, принимает российские страховые полисы, однако требует только выкупленные авиабилеты. По отзывам туристов, чаще всего выдает однократные визы на сроки поездки.

В списке документов вышеперечисленных стран также указано, что может потребоваться европейская страховка. Однако, по отзывам туристов, на практике подобное не встречается – российские медицинские полисы здесь по-прежнему принимают.

В представительстве какой бы страны ни оформлялась виза, следует помнить, что в современных условиях требования к туристам у стран ЕС могут постоянно меняться. Уточнять актуальные правила нужно непосредственно накануне поездки.



