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Туризм

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжили принимать документы на шенген

Россиянам рассказали, какие страны ЕС продолжили принимать документы на шенген

Новости часа: россиянам рекомендовали не рассчитывать на многократный "шенген"

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В Российском союзе туриндустрии (РСТ) посоветовали обратить внимание на визовый центр Италии тем людям, кто ищет многократный шенген. Однако есть нюансы: необходимо подготовить выписку о наличии на счете не менее миллиона рублей и подать заявку за 20 дней до поездки.

Франция чаще других стран дает долгосрочную визу, однако на данный момент невозможно записаться на подачу документов. Помимо этой страны документы на шенген от россиян продолжают принимать Испания, Греция, Венгрия, Швейцария, Словения и Хорватия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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