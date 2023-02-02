Отечественный бренд пятизвездочных отелей появится в России

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Бывший генеральный директор "Роза Хутора" Сергей Бачин в 2023 году планирует создать бизнес по управлению гостиницами под собственными брендами. Об этом предприниматель сообщил в интервью РБК.

Бизнесмен объяснил необходимость создания компании по управлению отелями антироссийскими санкциями. Он рассказал, что строящиеся гостиницы на курорте "Завидово" изначально планировали открывать под международными брендами компании Accor (Mövenpick, Novotel, Mercure, Ibis) и Rezidor Hotel Group (отели Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson). После начала спецоперации компания отказалась работать в РФ.

Новая компания Бачина "Васта Отель Менеджмент" займется развитием собственных гостиниц, а также сможет управлять отелями других компаний. Бренды компании получат названия "Эбеко", "Рябина", "Эрбелья" и "Васта".

"Мы будем предлагать свои услуги тем, кому нужны управленцы", – пояснил предприниматель.

Он уточнил, что отели в "Завидово" откроются под брендами "Рябина" и "Эрбелья". Бренд "Васта", по словам Бачина, учредят в качестве запасного на случай если зарубежные компании покинут российский рынок.

Ранее около ВДНХ открылся один из самых больших конгресс-отелей в России. Владельцем объекта является китайская сеть гостиниц. Отель располагается на территории делового центра "Парк Хуамин".



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