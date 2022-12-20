Гостиница с террасами на крышах появится в центре столицы

Фото: mka.mos.ru

В Красносельском районе столицы построят гостиничный комплекс с террасами на крышах, сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство десятиэтажного гостиничного комплекса в Красносельском районе", – говорится в сообщении.

Уточняется, что гостиницу возведут по адресу 1-й Красносельский переулок, владение 15/17.

Как рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко, террасы разместят на разных уровнях здания. Также там обустроят коворкинг, учебный центр, студию йоги и другие пространства.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году японский гостиничный оператор Toyoko Inn хотел построить на этом месте свою первую гостиницу в Москве. Строительство планировалось начать в 2019 году, а завершить – в 2020.

Toyoko Inn была основана в 1986 году. В настоящее время в гостиничную сеть входят 269 отелей в Японии и Южной Корее.

Ранее сообщалось, что на месте снесенного аварийного здания в Даниловском районе появится гостиница. Здание площадью 456 квадратных метров находилось в полуразрушенном состоянии.

Начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров рассказал, что из-за серьезных повреждений объект был включен в перечень ветхого фонда, после чего совместно с собственником была составлена дорожная карта по его демонтажу.



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