На востоке Москвы построят три гостиницы на средства инвесторов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы построят три гостиницы общей площадью 72 тысячи квадратных метров на территории бывшей промзоны и неэффективно используемых земельных участках на востоке Москвы, рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"В рамках реорганизации бывших промзон и неэффективно используемых территорий в столице строят жилье и современные предприятия, создают общественно-деловые пространства, возводят другие важные для города объекты. Так, в районах Новогиреево, Сокольники и Перово на востоке Москвы на участках более чем в 33 гектара появится три гостиницы", – сказал он.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, уточнил, что на неэффективно используемой территории на Маленковской улице построят гостиницу площадью 40 тысяч квадратных метров, на Кусковской улице возведут гостиницу на 300 номеров, а на участке бывшей промзоны "Прожектор" построят гостиницу на 400 номеров. Он пояснил, что последняя будет интегрирована в творческий фэшн-кластер, который объединит перспективные молодые бренды.

Проект "Индустриальные кварталы" создан с целью вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые территории. Он позволит городу создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 триллионов рублей, а в бюджет поступит около 3 триллионов рублей.

Ранее Владимир Ефимов сообщил, что в столице в рамках комплексного развития территорий в ближайшие 10–15 лет может быть реорганизовано еще четыре тысячи гектаров неэффективно используемой земли, в том числе в промзонах.

В свою очередь, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что дополнительные участки, которые потенциально пригодны для реорганизации с помощью комплексного развития территорий, расположены в 10 округах столицы, за исключением ТиНАО.