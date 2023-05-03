Центр Москвы временно перекроют 4 мая

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:27

Экономика

Сумма замороженных в Литве российских средств превысила 80 млн евро

Фото: 123RF/brunocoelho

Власти Литвы заморозили активы юридических и физических лиц РФ на сумму 80 миллионов евро, сообщает ТАСС со ссылкой на директора службы по расследованию финансовых преступлений страны Роландаса Кишкиса.

По его словам, в этом году размер замороженных капиталов и имущества россиян удвоился по сравнению с прошлым. Как отметил Кишкис, в настоящий момент все примененные ограничительные меры оспариваются в судах.

Ранее сообщалось, что Польша изъяла деньги со счетов посольства РФ. По словам посла Сергея Андреева, речь идет о "значительных средствах". Российская дипмиссия назвала конфискацию "грубейшим нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях".

Путин подписал указ о мерах реагирования на изъятие российских активов за рубежом

Читайте также

экономика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика