Незаконно осужденный в Литве россиянин Мель вернулся в РФ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гражданин России Юрий Мель, который был незаконно осужден в Литве, вернулся на родину после девяти лет тюремного заключения. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

"10 марта из литовской тюрьмы освобожден и вернулся в Российскую Федерацию наш гражданин, полковник в отставке Ю. Н. Мель. <...> Он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что при рассмотрении дела, по которому был осужден Мель, суд в Вильнюсе проигнорировал основные принципы правосудия, в частности презумпцию невиновности и отсутствие обратной силы закона. Кроме того, не была доказана вина россиянина.

В течение всего срока заключения российские дипломаты контактировали с Мелем. Они также обращались с запросами об улучшении условий его содержания, однако их проигнорировали, несмотря на плохое здоровье мужчины.

Как подчеркнули в МИД, Москва неоднократно осуждала действия Вильнюса, обращая внимание на беззаконие в Литве, однако профильные международные организации предпочли это проигнорировать.

"В день освобождения Ю. Н. Меля российские дипломаты сопровождали его до границы. Искренне рады возвращению Юрия Николаевича на родину", – подытожили в ведомстве.

По версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские военные захватили Центральный литовский телецентр. Во время операции погибли 14 человек, более 600 были ранены.

Юрий Мель был арестован в Вильнюсе в марте 2014 года. Литовская прокуратура утверждала, что россиянин в те годы служил в Северном городке. По словам мужчины, в день трагедии он действительно находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, однако выстрелы были холостые.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!