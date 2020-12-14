СК заочно обвинил литовских судей за неправомерный приговор россиянам по делу 1991 года

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет предъявил обвинение литовским судьям, вынесшим приговор бывшим военнослужащим Советской армии, милиционерам и членам компартии Литвы в связи с событиями января 1991 года, сообщается на сайте СК.

11–13 января 1991 года в Вильнюсе разгорелись столкновения между сторонниками независимости Литвы и советскими военнослужащими, в которых погибли 13 человек и пострадали более 700. В связи с этими событиями 27 марта 2019 года суд в Литве вынес приговор по обвинению в военных преступлениях в отношении более 50 российских граждан, в том числе задержанных на территории Литвы Юрия Меля и Геннадия Иванова.

По данным СК, данный приговор является заведомо неправомерным, поскольку в январе 1991 года Литва являлась частью СССР, а ее независимость была признана только в сентябре. Из этого следует, что военнослужащие СССР выполняли свои служебные обязанности и действовали в соответствии с законом.

"По данному факту судьям Мацявичене, Пакальните-Тамошюнайте и Шумскасу заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 305 УК РФ за вынесение заведомо неправосудного приговора суда к лишению свободы граждан Российской Федерации. Следствием приняты необходимые меры к организации международного розыска обвиняемых", – говорится в сообщении.

Там отметили, что российские следователи продолжают расследование уголовного дела о незаконном привлечении к уголовной ответственности и вынесении заведомо неправосудного приговора в отношении граждан России.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову по тем же обвинениям. Приговор Язову был вынесен 27 марта. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за военные преступления и преступления против человечности.