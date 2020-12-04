МИД РФ назвал "карательной акцией" преследование журналистов в Латвии

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Министерство иностранных дел (МИД) России выпустило заявление по поводу задержания русскоязычных журналистов порталов Sputnik Латвия и Baltnews.

В ведомстве отметили, что задержание сотрудников изданий – это "вопиющий пример попрания основ демократического общества – свободы СМИ и выражения мнений". "Все это является настоящей карательной акцией, которая не оставляет никаких сомнений в русофобском подтексте сфабрикованных обвинений", – говорится в сообщении.

МИД также пообещал поднять этот вопрос на встрече совета министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Также подчеркивается, что предъявленные журналистам обвинения категорически неприемлемы, так как санкции носят персональный характер в отношении других лиц.

Baltnews и Sputnik Латвия находятся под контролем МИА "Россия сегодня". По версии Латвии, Литвы и Эстонии на агентство распространяются персональные санкции Евросоюза против гендиректора Дмитрия Киселева. Главный редактор "России сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в Telegram выразила надежду, что "родина" ответит на уголовные дела против сотрудников порталов.

Ранее стало известно, что у журналистов Baltnews и Sputnik в Латвии проводились обыски из-за обвинений в нарушении режима санкций Евросоюза. Они также находятся под подпиской о невыезде.