Baltnews и Sputnik Латвия обвинили в нарушении режима санкций ЕС

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Сотрудники Baltnews и Sputnik Латвия находятся под подпиской о невыезде, также у них проводились обыски из-за обвинений в нарушении режима санкций Евросоюза. Об этом сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.

Уточняется, что у них также конфисковали технику и средства связи.

"Согласно версии Латвии, Литвы и Эстонии, МИА "Россия сегодня" находится под персональными санкциями Евросоюза, которые наложены на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году", – говорится в сообщении.

В феврале самый популярный русскоязычный телеканал в Латвии оказался под угрозой закрытия. В офисах медиа-холдинга ВМА, в который входит "Первый Балтийский канал", провела обыски Служба госбезопасности Латвии. Сообщается, что канал подозревают в связи с российским бизнесменом Юрием Ковальчуком. Последний находится в санкционных списках ЕС.