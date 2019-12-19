Путин прокомментировал угрозы Таллина в адрес Sputnik Estonia

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин прокомментировал угрозы властей Эстонии в адрес российского агентства Sputnik Estonia. Об этом президенту на ежегодной пресс-конференции президента РФ рассказала журналист агентства.

Президент заявил, что удивлен происходящим в Эстонии. Он обратил внимание на то, что Россию на Западе обвиняют в "притеснении" СМИ, однако сами европейские страны этим и занимаются.

"Вы делаете многое, попытки помешать вашей работе властями страны не должны остаться незамеченными", – заявил Путин.

Он призвал журналистов добиваться возможности работать в тех странах, которые боятся информации и влияния СМИ.

Ранее спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что Россия "должна вернуть" якобы аннексированные территории. Таким образом он ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД РФ Сергея Беляева о недействительности Тартуского мирного договора.

Речь идет про мирный договор, заключенный между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно документу, эстонской республике были переданы часть территории Псковской и Ленинградской областей. После освобождения Эстонской ССР от немцев земли были возвращены России.

В 2014 году страны подписали новые договоры. В них говорилось, что у сторон нет территориальных притязаний друг к другу. Документы направили на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.

