СК возбудил дело против литовских судей после приговора Язову

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В отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, в РФ возбуждено уголовное дело.

"Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора")", – цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Приговор Язову был вынесен 27 марта. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы "за военные преступления и преступления против человечности".

По версии обвинения, в конце 1990 года Язов поручил подготовить план возвращения Литвы в состав СССР и составить список стратегических объектов, подлежащих захвату. В результате реализации его плана в январе 1991 года "началась агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт". По версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские военные захватили Центральный литовский телецентр – во время операции погибли 15 человек, более 600 были ранены.

Следственный комитет России считает, что действия литовской стороны носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе проходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг.