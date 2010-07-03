СК возбудил дело против литовских судей после приговора Язову

В отношении судей Вильнюсского окружного суда, которые вынесли приговор бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову, в РФ возбуждено уголовное дело.
"Айнора Мацявичене, Айва Сувилене, Виргиния Тамошюнайте и Артурас Шумскас подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ ("Вынесение заведомо неправосудного приговора")", – цитирует ТАСС официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.
Приговор Язову был вынесен 27 марта. Его заочно приговорили к 10 годам лишения свободы "за военные преступления и преступления против человечности".
По версии обвинения, в конце 1990 года Язов поручил подготовить план возвращения Литвы в состав СССР и составить список стратегических объектов, подлежащих захвату. В результате реализации его плана в январе 1991 года "началась агрессия со стороны Советского Союза и вооруженный конфликт". По версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские военные захватили Центральный литовский телецентр – во время операции погибли 15 человек, более 600 были ранены.
Следственный комитет России считает, что действия литовской стороны носят заведомо незаконный характер, так как вышеуказанные события в Вильнюсе проходили в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.