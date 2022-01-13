Родственники погибших 13 января 1991 года в Вильнюсе подали иск к Горбачеву

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Родственники четырех погибших 13 января 1991 года во время событий в Вильнюсе подали гражданский иск в Вильнюсский окружной суд с требованием привлечь к ответственности экс-президента Советского Союза Михаила Горбачева, сообщает РИА Новости.

По словам организатора иска Робертаса Повилайтиса, часть организаторов и исполнителей убийств уже осуждена, однако, по его мнению, без оценки ответственности руководителей высшего уровня правосудие неполно.

В иске говорится, что Горбачев, будучи командующим Вооруженными силами Советского Союза, 11–13 января не принял меры, чтобы прекратить "преступления армии". Также отмечается, что Россия отклонила прошение Литвы допросить Горбачева по этому делу.

По версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские военные захватили Центральный литовский телецентр – во время операции погибли 14 человек, более 600 были ранены.

В 2016 году в Литве начались судебные заседания по делу о событиях 13 января. Литовская прокуратура утверждает, что люди, которые вышли на акции протеста и погибли у Вильнюсской телебашни в январе 1991 года, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств не предоставляет.

В марте 2019 года Вильнюсский суд признал виновными по делу 67 россиян. Большинство из них заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения.

Юрий Мель был арестован в Вильнюсе в марте 2014 года. Как сообщала литовская прокуратура, россиянин в те годы служил в Северном городке. Сам мужчина говорил, что 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые.

Геннадий Иванов – в прошлом военный, который был начальником Службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии. Россиян обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Геннадий Иванов получил четыре года тюрьмы, а Юрий Мель – семь лет лишения свободы.