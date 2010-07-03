Евродепутат раскритиковал недопуск России на суд в Литве

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Недопуск дипломатов из России на суд в Вильнюсе говорит о закрытости политической системы в Литве. Такое мнение высказал евродепутат от Латвии Мирослав Митрофанов.

"События, которые рассматривает этот суд, касаются общей истории и взаимоотношений Литвы и России. Надо не просто разрешать, но и приветствовать присутствие российских дипломатов и журналистов", – рассказал RT Митрофанов.

Он также отметил, что "по уровню реакционности в отношении к инакомыслящим с Литвой никто не сравнится".

Утром в среду, 27 марта, стало известно, что российских журналистов и дипломатов не пустили на заседание Вильнюсского окружного суда, где выносился приговор гражданам РФ Юрию Мелю и Геннадию Иванову.

По версии литовской стороны, 13 января 1991 года советские военные захватили Центральный литовский телецентр – во время операции погибли 15 человек, более 600 были ранены.

Юрий Мель был арестован в Вильнюсе в марте 2014 года. Как сообщала литовская прокуратура, россиянин в те годы служил в Северном городке. Сам мужчина говорил, что 13 января он находился у телебашни и выстрелил из танка три раза, но выстрелы были холостые. Геннадий Иванов – бывший военный, который был начальником Службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-ой мотострелковой дивизии. Россиян обвинили в военных преступлениях и преступлениях против человечества.

Геннадий Иванов получил четыре года тюрьмы, а Юрий Мель – семь лет лишения свободы.