Путин назвал "придурками" тех, кто запрещает общение деятелям культуры

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Иностранные политики, которые хотят запретить диалог деятелей культуры из разных стран, являются "придурками" и "ненормальными людьми". Об этом сообщил Владимир Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме – Форуме объединенных культур.

"Нужно не бояться сотрудничать сегодня, не бояться под зорким и суровым взглядом каких-то деятелей от политики", – добавил президент РФ, ответив на вопрос участника форума.

Ранее Путин заявил, что финансирование культуры в России будет увеличиваться. По его словам, РФ уделяет много внимания развитию этого направления, добавив, что российские власти увеличили расходы на культуру в 20 раз за прошедшие 10 лет.

Глава государства также заявил, что Россия всегда готова к взаимодействию с теми, кто разделяет ее ценности, поддерживает формирование многополярного мира и понимает, что отношения должны выстраиваться на принципах дружбы и взаимоуважения.

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