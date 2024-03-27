Путин заявил, что у России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты

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У России нет недружественных стран, но есть недружественные элиты в этих странах. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с работниками культурной сферы в Тверской области.

"Что касается культуры этих стран, мы никогда ничего так, как руководители этих государств пытаются сделать с русской культурой, мы никогда не пытались (так сделать. – Прим. ред.)", – отметил президент РФ.

Путин сказал, что российское искусство является частью мирового, поэтому россияне гордятся этим. Ранее он рассказывал, что попытки вычеркнуть культуру РФ из мирового наследия ничтожны на фоне ее величия.



Кроме того, еще год назад российский лидер подчеркивал, что в стране никогда не откажутся от мирового наследия, в отличие от западных стран, которые отменили Петра Чайковского.