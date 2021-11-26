Сертификат переболевшего COVID-19 будет продлен до 1 года автоматически

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сертификат, выдаваемый после перенесенного коронавируса, автоматически продлят на 12 месяцев тем, кто переболел COVID-19 в течение года. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По его словам, сейчас вносятся соответствующие изменения.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что сертификат должен действовать в течение года вместо нынешних полгода. При этом, по ее мнению, повторная вакцинация необходима по истечении шести месяцев с момента предыдущей вакцинации либо выздоровления.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что вопрос о сроках действия сертификатов о вакцинации или перенесенном COVID-19 будет подниматься еще неоднократно. Она объяснила, что коронавирусная инфекция, в отличие от кори, нова, а потому специалисты только начинают понимать ее эпидемический процесс.
В РФ планируют продлить до года действие сертификатов переболевших COVID-19
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