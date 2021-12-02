Врач оценил уровень защиты от COVID-19 при оформлении сертификата на год

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Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Евгений Тимаков оценил уровень защиты от коронавируса при оформлении сертификата о перенесенном заболевании на год, сообщает "Вечерняя Москва".

Эксперт уточнил, что в течение года титр антител к инфекции в организме переболевшего человека снижается, но на протяжении этого времени он защищен от тяжелого течения болезни в случае повторного инфицирования.

"Тяжелого течения заболевания у большинства людей не будет в течение года. Но то, что человек может заболеть повторно, это возможно", – пояснил медик.

Кроме того, Тимаков заявил, что наличие сертификата в течение большого количества дней не повод не делать ревакцинацию, так как именно она поможет сохранить титр антител, который нужен для защиты организма при повторном заражении.

Ранее стало известно, что все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляются на 12 месяцев с даты выздоровления. Об этом заявили в Минздраве РФ.

Уточняется, что на данный момент идет переоформление полученных ранее сертификатов.

