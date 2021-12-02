Новый порядок выдачи медотводов поможет сформировать статистику по их выдаче – иммунолог

В Москве 2 декабря начали выдавать медотводы от вакцинации по новым правилам. На федеральном уровне контроль за выдачей медотводов вводят с 1 февраля 2022 года. Рассказываем, почему власти решили упростить оформление документов, освобождающих от прививки.
Новый порядок выдачи медотвода
Москвичам с 2 декабря начали выдавать медицинские отводы от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму.
Ранее Минздрав утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. На их основе гражданам начнут выдавать сертификаты с QR-кодами. С 1 февраля 2022 года регионы обязали вносить сведения о противопоказаниях россиян к прививке на единый портал госуслуг. В Москве раньше других регионов приступили к работе над распоряжением Минздрава.
Столичные власти полагают, что это поможет снизить риски при получении справок о медотводах. В частности, отработать технологию формирования документа и его передачу на федеральный уровень.
Возрастет роль QR-кодов
Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что новые правила выдачи медотводов понадобились, потому что в ближайшие месяцы возрастает роль QR-кодов. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект правительства, согласно которому с 1 февраля по 1 июня 2022 года россиян обяжут предъявлять QR-код при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины.
Дополнительный контроль в сфере выдачи медотводов направлен в первую очередь на врачей, полагает специалист. Наличие единого регистра позволит бороться с выдачей подложных документов, освобождающих от вакцинации. Ситуация осложняется тем, что в настоящий момент не прописаны детальные инструкции по основаниям для медотвода, уточняет Крючков.
"Четких инструкций и критериев отнесения того или иного состояния к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса нет, еще не наработана статистика", – пояснил иммунолог.
В ситуации с коронавирусом при выдаче медотвода врачи фактически руководствуются общими принципами для проведения вакцинопрофилактики, сказал Крючков.
Какие именно обострения являются противопоказанием и что конкретно считать обострением, фактически каждый врач решает на свое усмотрение, подчеркнул иммунолог. По мнению Крючкова, сахарный диабет в стадии декомпенсации вполне может служить основанием для медотвода.
Новый порядок выдачи медотводов поможет сформировать детальную статистику по их выдаче – сколько, в каких регионах и по каким заболеваниям, пояснил Крючков. По оценке специалиста, этот документ реально положен небольшой доле людей – до 5% россиян.
В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19