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Новый порядок выдачи медотводов поможет сформировать статистику по их выдаче – иммунолог

Цифровой реестр. Что изменится в правилах выдачи медотводов в Москве
общество медицина эксклюзив

В Москве 2 декабря начали выдавать медотводы от вакцинации по новым правилам. На федеральном уровне контроль за выдачей медотводов вводят с 1 февраля 2022 года. Рассказываем, почему власти решили упростить оформление документов, освобождающих от прививки.

Новый порядок выдачи медотвода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москвичам с 2 декабря начали выдавать медицинские отводы от вакцинации против COVID-19 по новому алгоритму.

Фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка (информация о медотводе), которая содержится на едином портале государственных услуг.
департамент здравоохранения Москвы

Ранее Минздрав утвердил порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации. На их основе гражданам начнут выдавать сертификаты с QR-кодами. С 1 февраля 2022 года регионы обязали вносить сведения о противопоказаниях россиян к прививке на единый портал госуслуг. В Москве раньше других регионов приступили к работе над распоряжением Минздрава.

Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения.
департамент здравоохранения Москвы

Столичные власти полагают, что это поможет снизить риски при получении справок о медотводах. В частности, отработать технологию формирования документа и его передачу на федеральный уровень.

Возрастет роль QR-кодов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков рассказал Москве 24, что новые правила выдачи медотводов понадобились, потому что в ближайшие месяцы возрастает роль QR-кодов. На рассмотрении в Госдуме находится законопроект правительства, согласно которому с 1 февраля по 1 июня 2022 года россиян обяжут предъявлять QR-код при посещении большинства общественных мест, включая заведения общепита и непродовольственные магазины.

Внимание к процедуре выдачи QR-кодов возрастает. В этой связи Минздрав решил унифицировать процедуру выдачи медотводов из-за опасений, что люди могут начать их покупать.
Николай Крючков
кандидат медицинских наук, иммунолог

Дополнительный контроль в сфере выдачи медотводов направлен в первую очередь на врачей, полагает специалист. Наличие единого регистра позволит бороться с выдачей подложных документов, освобождающих от вакцинации. Ситуация осложняется тем, что в настоящий момент не прописаны детальные инструкции по основаниям для медотвода, уточняет Крючков.

"Четких инструкций и критериев отнесения того или иного состояния к противопоказаниям для вакцинации от коронавируса нет, еще не наработана статистика", – пояснил иммунолог.

В ситуации с коронавирусом при выдаче медотвода врачи фактически руководствуются общими принципами для проведения вакцинопрофилактики, сказал Крючков.

Если есть обострение хронического заболевания, то прививаться нельзя. Речь идет о более-менее тяжелых заболеваниях, вряд ли об артрите. Но напрямую это не прописано.
Николай Крючков
кандидат медицинских наук, иммунолог

Какие именно обострения являются противопоказанием и что конкретно считать обострением, фактически каждый врач решает на свое усмотрение, подчеркнул иммунолог. По мнению Крючкова, сахарный диабет в стадии декомпенсации вполне может служить основанием для медотвода.

Новый порядок выдачи медотводов поможет сформировать детальную статистику по их выдаче – сколько, в каких регионах и по каким заболеваниям, пояснил Крючков. По оценке специалиста, этот документ реально положен небольшой доле людей – до 5% россиян.

В Москве упростили правила получения медотвода от прививки против COVID-19

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Носатов Иван

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