Москвичи могут получить медотвод от вакцинации по новому алгоритму

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Клинический комитет Москвы создал механизм получения медицинского отвода от вакцинации против коронавируса. Оформление справок по новому алгоритму стартовало с четверга, 2 декабря.

Как утверждается на сайте департамента здравоохранения столицы, Минздрав РФ утвердил с 1 февраля будущего года порядок выдачи и форму документа о медотводе от прививки. На его основе гражданам с противопоказаниями к вакцинации начнут выдавать QR-коды.

В Москве было решено разработать соответствующий механизм в опережающем темпе. Власти города считают, что это поможет снизить риски при получении москвичами справок о медотводах, в частности, отработать технологии формирования документа и его передачи на федеральный уровень.

В материале добавляется, что оценивать необходимость медотвода в каждом индивидуальном случае помогут эксперты – главные внештатные специалисты столичного департамента здравоохранения. Кроме того, к данной работе планируется привлечь заместителя директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Дениса Логунова.

Ранее сообщалось, что в сертификаты вакцинации от COVID-19 могут добавить фотографии. По мнению авторов инициативы, такая мера ускорит проверку документа и позволит исключить необходимость предъявления паспорта.

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что сертификат о вакцинации от коронавируса должен стать таким же документом, как паспорт, подчеркнув, что приоритетная задача на данный момент – максимально быстрое формирование коллективного иммунитета к COVID-19.