28 ноября, 16:55

Происшествия
9News: инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая девушку от акулы в Австралии

В Австралии инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая девушку от акулы

Фото: depositphotos/izanbar

В Австралии инструктор по дайвингу чудом выжил, спасая свою девушку от трехметровой бычьей акулы. Об этом сообщает 9News.

Нападение на 26-летнего Лукаса Шиндлера и 25-летнюю Ливию Мюльхайм из Швейцарии произошло утром 27 ноября на пляже Кайлис-Бич, который находится недалеко от австралийского города Сидней.

Сперва акула укусила за левую руку девушку, снимавшую на камеру плавание с дельфинами. Мужчина отправился на помощь. Он дважды ударил хищницу, однако сам получил ранения правой ноги. Несмотря на это, инструктор по дайвингу доплыл до берега с пострадавшей и позвал подмогу.

В результате Мюльхайм не удалось спасти, так как она потеряла много крови. Шиндлер выжил, поскольку прохожий успел своевременно наложить мужчине жгут на ногу. В настоящее время пострадавший находится в больнице Джона Хантера в Ньюкасле. Его состояние оценивается как стабильное.

Правоохранители на фоне случившегося закрыли пляж и подключили дроны для поиска акулы. После произошедшего власти связались с генконсульством Швейцарии в Сиднее и с близкими швейцарской пары, которые живут за границей.

Ранее акула напала на человека в Средиземном море в районе израильского города Хадера. Правоохранители начали поиски пропавшего.

На появившихся в Сети кадрах было видно, как акула схватила человека, после чего вода окрасилась в красный цвет. При этом СМИ Израиля не раз сообщали, что стаи акул были замечены на некоторых пляжах страны.

Новости мира: нашествие акул заметили в Египте

