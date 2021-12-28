Умер актер "Кортика" Виталий Быков

Фото: кадр из фильма "Кортик"; режиссер – Николай Калинин; производство – "Беларусьфильм"

Умер советский и белорусский актер Виталий Быков. Об этом сообщается на сайте Минского драматического театра имени Горького.

"Его уход – тяжелая и невосполнимая утрата для всех нас. Театр и коллеги выражают свои искренние соболезнования друзьям и близким в связи с кончиной Виталия Михайловича", – говорится в сообщении.

О причинах смерти Быкова ничего неизвестно. Актеру было 80 лет.

Виталий Быков наиболее известен по ролям в фильмах "Кортик" (1973), "Бронзовая птица" (1974), "Знак беды" (1986), "В июне 41-го" (2008) и других.