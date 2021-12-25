Умер писатель Альберт Лиханов

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Скончался российский писатель и общественный деятель Альберт Лиханов, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Общественной палаты РФ.

"Альберт Анатольевич был выдающимся писателем и общественным деятелем, возглавлял Российский детский фонд, Фонд защиты детей. Его произведения читали и любили во многих странах", – написано в сообщении.

В Общественной палате также выразили соболезнования родным и близким писателя.

Альберт Лиханов родился 13 сентября 1935 года в Кирове. Автор наиболее известен по трилогии "Семейные обстоятельства", повестям "Голгофа", "Благие намерения" и ряду других произведений.

Писатель был удостоен звания академика Российской академии образования и Российской академии естественных наук. Его также наградили орденами "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней.