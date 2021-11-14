Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве простились с писателем Виктором Коклюшкиным. Церемония состоялась в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).
На прощание приехали родные и близкие известного сатирика, с речью никто не выступал.
Писателя похоронят на Щербинском кладбище.
Сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин скончался в возрасте 75 лет. Предварительно сообщается, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Коклюшкин известен как автор юмористических рассказов в "Литературной газете" и других периодических изданиях. Он также был постоянным участником передач "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и других.
По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, в Москве могут установить памятную табличку с именем Виктора Коклюшкина. В Думе рассмотрят предложение, если таковое поступит.
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
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