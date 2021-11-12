Юмористка Клара Новикова рассказала, каким запомнила Виктора Коклюшкина

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Юмористка Клара Новикова рассказала Москве 24, каким запомнила эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина.

Ранее стало известно, что писатель-сатирик Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. Причиной смерти, по предварительной информации, стала сердечная недостаточность. Место и время похорон сатирика объявят позже.

"Очень печально. У него 27 ноября день рождения должен был быть, 76 лет. Грустно, что сказать", – поделилась Новикова.





Клара Новикова юмористка Остроумный, замечательный, тонкий, чудный, потрясающий человек. Он был трогательный, нежный. Я исполняла его монологи. Из одного из них я сегодня вспомнила фразу. Я ему рассказала свою историю, а он написал "Замуж я вышла рано, в 9 часов утра".

Новикова призналась, что с удовольствием читала колонки Коклюшкина, но в последние два года ничего о нем не слышала. Она выразила соболезнования семье, детям и внукам артиста.

Писатель-сатирик Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в столице. В 1969 году он начал свою литературную деятельность. Юмористические рассказы Коклюшкина публиковали в "Литературной газете", "Клубе 12 стульев" и других изданиях. Позднее юморист начал писать для эстрады, а затем лично исполнять свои зарисовки и монологи.