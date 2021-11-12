Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина

Фото: ТАСС/Николай Малышев
Актер Валерий Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Об этом сообщает RT.
"Это был замечательный человек, добрый. Всегда нам, молодым, подсказывал, что и как", – сказал Пономаренко.
Он отметил талант и мастерство Коклюшкина, которые делали его превосходным сатириком, драматургом и писателем.
"Писал смешные и актуальные вещи, всегда в ногу со временем. Жаль, конечно", – заключил актер.
Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Коклюшкина могут увековечить мемориальной табличкой. Он отметил, что Коклюшкин был любим публикой.
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
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