Актер Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью Виктора Коклюшкина

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Актер Валерий Пономаренко выразил соболезнования в связи со смертью писателя-сатирика Виктора Коклюшкина. Об этом сообщает RT.

"Это был замечательный человек, добрый. Всегда нам, молодым, подсказывал, что и как", – сказал Пономаренко.

Он отметил талант и мастерство Коклюшкина, которые делали его превосходным сатириком, драматургом и писателем.

"Писал смешные и актуальные вещи, всегда в ногу со временем. Жаль, конечно", – заключил актер.

Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил, что память Коклюшкина могут увековечить мемориальной табличкой. Он отметил, что Коклюшкин был любим публикой.

