Виктору Коклюшкину могут установить мемориальную табличку в Москве

Фото: ТАСС/Николай Малышев

В Москве могут установить мемориальную табличку писателю-сатирику Виктору Коклюшкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

По его словам, в Думе рассмотрят данный вопрос в случае поступления соответствующего предложения. Он отметил, что Коклюшкин был любим публикой.

"Мы не будем возражать и поддержим идею увековечения памяти Виктора Коклюшкина", – сказал Герасимов.

Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Коклюшкин родился в Москве в 1945 году. Деятельность в области литературы начал в 1969 году. Его рассказы публиковали в "Клубе 12 стульев", "Литературной газете" и других изданиях. Спустя время он начал писать для эстрады, а затем лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены.

