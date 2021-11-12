Виктору Коклюшкину могут установить мемориальную табличку в Москве

Фото: ТАСС/Николай Малышев
В Москве могут установить мемориальную табличку писателю-сатирику Виктору Коклюшкину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.
По его словам, в Думе рассмотрят данный вопрос в случае поступления соответствующего предложения. Он отметил, что Коклюшкин был любим публикой.
"Мы не будем возражать и поддержим идею увековечения памяти Виктора Коклюшкина", – сказал Герасимов.
Писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин ушел из жизни в возрасте 75 лет. По предварительной информации, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Коклюшкин родился в Москве в 1945 году. Деятельность в области литературы начал в 1969 году. Его рассказы публиковали в "Клубе 12 стульев", "Литературной газете" и других изданиях. Спустя время он начал писать для эстрады, а затем лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены.
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин
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