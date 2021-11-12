Сатирик Альтов подтвердил смерть Виктора Коклюшкина

Фото: ТАСС/Сергей Джевахашвили

Советский и российский писатель-сатирик Семен Альтов подтвердил смерть Виктора Коклюшкина.

"К сожалению, это правда. От чего – не знаю. Знаю, что его не стало недавно", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Ранее СМИ сообщили, что умер писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Он ушел из жизни в возрасте 75 лет.

По предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин родился в Москве 27 ноября 1945 года. Он много лет работал старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. Свою литературную деятельность начал в 1969 году. Его юмористические рассказы публиковали в "Клубе 12 стульев", "Литературной газете" и других изданиях.

В 1972 году с его разрешения конферансье "Москонцерта" Евгений Кравинский начал исполнять рассказы "Была весна" и "По диким степям".

Позже Коклюшкин стал регулярно писать для эстрады, а затем начал лично исполнять свои монологи и зарисовки со сцены. Помимо этого, его монологи исполняли Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и Клара Новикова.

Он участвовал в таких передачах, как "Аншлаг", "Смехопанорама", "Кривое зеркало" и "Смеяться разрешается". Коклюшкин известен как автор знаменитых монологов "Але, Люся" и "Мы с Петькой".

