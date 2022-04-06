Прощание с Жириновским пройдет в колонном зале Дома союзов 8 апреля

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Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится 8 апреля. Об этом на пленарном заседании палаты сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в колонном зале Дома союзов. В пятницу", – отметил он.
Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.
Во время заседания Госдумы депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России. "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", – заявили во фракции.
Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.
Также слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского высказал Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил большой вклад политика в устройство современной России, назвав его деятельным участником новой политической эпохи страны.
Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине, заботящегося о достойном положении России на мировой арене, о достижениях страны и о ее продвижении вперед.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР, который был глубоко верующим человеком.
Похоронят Владимира Жириновского на Троекуровском кладбище, заявил первый замглавы аппарата фракции Алексей Диденко.
Владимир Жириновский умер на 76-м году жизни
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