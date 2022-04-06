Прощание с Жириновским пройдет в колонном зале Дома союзов 8 апреля

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Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским состоится 8 апреля. Об этом на пленарном заседании палаты сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"Провели консультации, встреча прошла с руководством фракции ЛДПР, все считают, что будет правильно проститься в колонном зале Дома союзов. В пятницу", – отметил он.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь, сообщили в министерстве здравоохранения РФ.

Во время заседания Госдумы депутаты почтили память лидера ЛДПР минутой молчания. В партии смерть Жириновского назвали ударом для всей России. "Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим", – заявили во фракции.

Соболезнования в связи со смертью Владимира Жириновского выразил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом.

Также слова поддержки родным, друзьям и соратникам Жириновского высказал Сергей Собянин. Мэр Москвы отметил большой вклад политика в устройство современной России, назвав его деятельным участником новой политической эпохи страны.

Член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб выразила соболезнования в связи со смертью политика. По ее словам, каждый запомнил Жириновского как настоящего патриота, по-настоящему преданного своей Родине, заботящегося о достойном положении России на мировой арене, о достижениях страны и о ее продвижении вперед.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил желание лично провести отпевание лидера ЛДПР, который был глубоко верующим человеком.

Похоронят Владимира Жириновского на Троекуровском кладбище, заявил первый замглавы аппарата фракции Алексей Диденко.