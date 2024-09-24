Новости регионов: четыре человека пострадали в ДТП в Краснодаре

В Краснодаре в аварии с легковым автомобилем пострадали четыре человека. ДТП случилось на улице Мира. Водитель автомобиля Kia, пытаясь уйти от столкновения с Volkswagen, выехал на тротуар, где находились люди. Травмы получили две женщины, девушка-подросток, а также пассажир Kia. Все пострадавшие госпитализированы.

На Камчатке спасатели ищут судно с тремя рыбаками. Мотобот пропал в Ачинском заливе, в районе мыса Поворотного. Сейчас в поисках задействованы более 20 специалистов и четыре единицы техники.

В Дербенте готовятся принять туристический форум "Открытый Дагестан". Он пройдет с 11 по 13 октября. Кроме деловой программы, участников ждет и культурно-развлекательная. Также гостям форума представят мультимедийное шоу на самом большом в России светомузыкальном фонтане.



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