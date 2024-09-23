Пассажир парома "Сахалин-8" упал за борт при попытке сделать селфи

Фото: vk.com/Транспортная полиция Дальнего Востока

Пассажир парома "Сахалин-8", направлявшегося из Холмска Сахалинской области в Ванино Хабаровского края, выпал за борт с верхней палубы при попытке сделать селфи. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД РФ по Дальневосточному федеральному округу.

В связи с этим происшествием член экипажа оперативно подал сигнал тревоги и бросил спасательный круг 24-летнему мужчине. Операция по спасению пассажира длилась около 30 минут.

В результате мужчину вытащили из воды с признаками переохлаждения. В транспортной полиции напомнили, что пассажиры несут полную ответственность за свои действия во время следования судна.

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