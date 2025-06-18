Московские ветеринары спасли кота с язвой кишечника

Фото: телеграм-канал "Моя Ветклиника"

Ветеринары Красногвардейской ветклиники спасли кота с язвой двенадцатиперстной кишки. Об этом сообщается в телеграм-канале "Мосветобъединения".

"Кота Персика привели на прием с жалобами на вздутие живота, метеоризм, черный кал, отказ от еды и повышенную температуру тела. Пациента направили на УЗИ-диагностику к Наталье Кайдановской, а также на анализы крови и гастроскопию", – говорится в сообщении.

В результате диагностики у Персика обнаружили сквозную язву кишечника. Коту провели срочную операцию, в ходе которой хирург Екатерина Баранова ушила язвенный дефект.

Вскоре ветеринары выяснили, что язва возникла у Персика на фоне неправильного приема препаратов от гастрита, которые были назначены животному в сторонней клинике. Коту прописали гормональные и противовоспалительные лекарства, одновременный прием которых сильно повышает риски образования язв желудка и двенадцатиперстной кишки.

"После операции Персик почувствовал себя значительно лучше, снова начал интересоваться любимой когтеточкой и другими важными кошачьими делами", – рассказали в пресс-службе.

Ранее подмосковные ветеринары спасли кота Мишу, который проглотил канцелярский ластик. Для извлечения инородного тела было принято решение провести операцию.

Процедура осложнялась тем, что ластик прошел практически через весь пищеварительный тракт животного. Тем не менее хирургическое вмешательство прошло успешно, в данный момент питомец идет на поправку.