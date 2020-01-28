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Москва 24

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Общество

12:18

"Красное и белое" проверяет информацию об утечке базы данных клиентов

происшествия общество технологии

Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов

Сеть магазинов "Красное и белое" проверяет сообщения об утечке базы данных клиентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение ретейлера.

"Сейчас мы проверяем информацию об утечке. Компания тщательно следит за конфиденциальностью личных данных клиентов. Любой запрос на смену данных проходит проверку у наших операторов, базы закрыты от внешнего доступа", – говорится в сообщении.

Как сообщает телеканал Москва 24, пользователи уже позвонили по номерам и проверили, не фейковые ли они. Отмечается, что несколько человек подтвердили свои данные и признались, что оформляли карту лояльности в магазине алкоголя.

Ранее специалисты отметили двукратный рост утечек персональных данных в 2019 году. За это время в открытый доступ попало свыше 14 миллиардов записей личных данных пользователей по всему миру.

Как указывают аналитики, число зарегистрированных утечек конфиденциальной информации во всем мире за год возросло на 10%. В России количество таких инцидентов выросло на 40%, а число скомпрометированных записей персональных данных составило почти 170 миллионов.

По словам экспертов, персональные данные привлекают все больше злоумышленников. В 2019 году большинство утечек произошли в результате действий хакеров.

База клиентов крупной сети алкогольных магазинов утекла в интернет

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