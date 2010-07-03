В Германии предупредили о рисках использования FaceApp

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В Германии раскритиковали пользовательское соглашение приложения для мобильных устройств FaceApp, в котором требуется "разрешение на использование фотографий, имени пользователя и лица в любых целях", сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", – заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер. Он также добавил, что беспокойство вызывают туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.

Ранее подобные опасение выразил лидер демократической партии США Чак Шумер. Он назвал FaceApp "угрозой национальной безопасности", так как с помощью программы якобы идет утечка личных данных миллионов американцев во враждебную иностранную державу.

Разработчиком сверхпопулярного приложения FaceApp является команда Wireless Lab из Санкт-Петербурга. В этой программе нейронная сеть анализирует закономерности во внешности людей, после чего создает новые изображения, на которых человек выглядит иначе, например, улыбающимся или состарившимся.

Разработчики опровергают информацию, что персональные данные пользователей используются в иных целях. По словам программистов, к ним поступают только те фотографии, которые выбирают сами пользователи. При этом большая часть изображений стирается с сервера в течение двух дней. "99% пользователей не входят в систему, поэтому у нас нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека", – рассказал представитель компании.

Помимо этого, при желании каждый может удалить свои данные ("Настройки" – "Поддержка" – "Сообщить об ошибке", указать "конфиденциальность" в строке subject).

В 2017 году FaceApp стала приложением № 1 для iPhone во многих странах (включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию). Вторая волна популярности приложения наступила в июле 2019 года. Многие пользователи решили добавить морщин не только своему лицу, но и лицам знаменитостей: теперь в соцсетях Instagram и Facebook можно увидеть постаревших музыкантов и политиков.

