В Германии предупредили о рисках использования FaceApp

09:28
09:28
Поделиться в социальных сетях:
Фото: ТАСС/AP/ Jenny Kane
В Германии раскритиковали пользовательское соглашение приложения для мобильных устройств FaceApp, в котором требуется "разрешение на использование фотографий, имени пользователя и лица в любых целях", сообщает сайт "Аргументы и факты".
"Есть опасения, что важные персональные данные могут попасть не в те руки", – заявил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам защиты данных Ульрих Кельбер. Он также добавил, что беспокойство вызывают туманные условия пользования и то, как мало известно о тех, кто стоит за приложением FaceApp.
Ранее подобные опасение выразил лидер демократической партии США Чак Шумер. Он назвал FaceApp "угрозой национальной безопасности", так как с помощью программы якобы идет утечка личных данных миллионов американцев во враждебную иностранную державу.
Разработчиком сверхпопулярного приложения FaceApp является команда Wireless Lab из Санкт-Петербурга. В этой программе нейронная сеть анализирует закономерности во внешности людей, после чего создает новые изображения, на которых человек выглядит иначе, например, улыбающимся или состарившимся.
Разработчики опровергают информацию, что персональные данные пользователей используются в иных целях. По словам программистов, к ним поступают только те фотографии, которые выбирают сами пользователи. При этом большая часть изображений стирается с сервера в течение двух дней. "99% пользователей не входят в систему, поэтому у нас нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы идентифицировать человека", – рассказал представитель компании.
Помимо этого, при желании каждый может удалить свои данные ("Настройки" – "Поддержка" – "Сообщить об ошибке", указать "конфиденциальность" в строке subject).
В 2017 году FaceApp стала приложением № 1 для iPhone во многих странах (включая Россию, США, Великобританию, Францию, Германию). Вторая волна популярности приложения наступила в июле 2019 года. Многие пользователи решили добавить морщин не только своему лицу, но и лицам знаменитостей: теперь в соцсетях Instagram и Facebook можно увидеть постаревших музыкантов и политиков.
FaceApp назвали угрозой национальной безопасности США
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: