Эксперт прокомментировал высказывания сенатора США об угрозе FaceApp

Заявление лидера Демократической партии США Чака Шумера об исходящей от российского приложения FaceApp опасности связано с желанием американских корпораций устранить конкурентов. С таким заявлением выступил эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, передает RT.
"Я думаю, это связано с тем, что это приложение стало набирать популярность и представлять конкуренцию для американских транснациональных корпораций и подобного типа приложений", - отметил Блохин, добавив, что многие IT-компании Штатов, например, Facebook, Google и Twitter, сами активно собирают данные о пользователях.
При этом эксперт подчеркнул, что американские политики нередко пользуются аргументами о возможном влиянии русских на IT-сферу, чтобы обезопасить собственные компании от нежелательного соперничества с зарубежными разработками.
Накануне лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что приложение FaceApp представляет угрозу национальной безопасности США, так как получает доступ к личным фото и персональным данным. В Роскомнадзоре сообщили, что не получали жалоб на работу приложения.
FaceApp назвали угрозой национальной безопасности США
FaceApp создали еще в 2017 году, но в 2019-м приложение вновь обрело популярность. Программа использует нейросети и позволяет изменить лицо – например, добавить фильтр "старения". Кто-то из пользователей выкладывает собственные снимки, а кто-то – измененные с помощью приложения лица знаменитостей. Разработала FaceApp российская компания Wireless Lab из Санкт-Петербурга.
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