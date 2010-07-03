В Сети набирает популярность приложение для старения

Пользователи соцсетей выкладывают фото себя и звезд в старости
Пользователи социальных сетей выкладывают фото себя и звезд в старости. Теперь в Сети можно увидеть скандальных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева через полвека. Болельщики также состарили и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. А вслед за ним и легенд футбола Лионеля Месси, Криштиану Роналду и многих других.
Приложение FaceApp появилось в Google Play и App Store в 2017 году. Программа использует нейросети и накладывает на изображение человека разные умные фильтры, в том числе и старение. В июле 2019 года эта опция вновь привлекла внимание российских знаменитостей.
Телеканал Москва 24 решил присоединиться к флешмобу и узнать, как будут выглядеть ведущие на пенсии.
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