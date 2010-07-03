FaceApp назвали угрозой национальной безопасности США

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер считает, что приложение FaceApp представляет угрозу национальной безопасности США. Об этом сообщает РИА Новости.
Шумер отметил, что с помощью данного приложения пользователи делают себя моложе или старше, накладывая на свое изображение фильтры, однако, чтобы ими воспользоваться "пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным".
Он выразил мнение, что в дальнейшем все фотографии могут быть использованы в личных целях разработчиков без согласия пользователя. Политик заявил, что FaceApp "может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан".
Шумер просит ФБР выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций". Также сенатор призвал FTC проверить гарантии того, что персональные данные пользователей США не будут в дальнейшем никаким образом скомпрометированы.
Приложение FaceApp, появившееся еще в 2017 году, вновь обрело популярность. Только за последний месяц с помощью этого приложения фотографии "в старости" разлетелись по всему интернету. Сейчас эта опция привлекает внимание абсолютно каждого, в том числе знаменитостей. Кто-то выкладывает свою фотографию сам, а кто-то "состаривает" известную личность по снимку из Сети.
Теперь в социальных сетях можно увидеть "состаренных" Настасью Самбурскую, Яну Рудковскую с Евгением Плющенко, Гарика Харламова и Кристину Асмус, Лену Перминову, звезд сериала "Ворониных" – Екатерину Волкову и Георгия Дронова, Ксению Собчак, Михаила Галустяна и других немало известных личностей.
Мобильное приложение FaceApp создала российская компания Wireless Lab из Санкт-Петербурга. Программа использует нейросети и накладывает на изображение человека разные умные фильтры, в том числе и старение.
Пользователи соцсетей выкладывают фото себя и звезд в старости
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