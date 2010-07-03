Роскомнадзор не получал жалобы на работу приложения FaceApp

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) не получала жалобы на работу приложения FaceApp. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"В Роскомнадзор жалобы в отношении приложения FaceApp не поступали. Сообщения об утечках персональных данных зафиксированы не были", – сказали в пресс-службе.

Накануне лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил, что приложение FaceApp представляет угрозу национальной безопасности США.

Шумер отмечал, что с помощью данного приложения пользователи делают себя моложе или старше, накладывая на свое изображение фильтры, однако, чтобы ими воспользоваться, пользователям необходимо предоставить доступ к личным фотографиям и персональным данным.

По мнению политика, в будущем разработчики приложения могут использовать полученную информацию в собственных целях без согласия пользователя.

Приложение FaceApp, появившееся еще в 2017 году, вновь обрело популярность. Только за последний месяц с помощью этого приложения фотографии "в старости" разлетелись по всему интернету. Сейчас эта опция привлекает внимание абсолютно каждого, в том числе знаменитостей. Кто-то выкладывает свою фотографию сам, а кто-то "состаривает" известную личность по снимку из Сети.

Теперь в социальных сетях можно увидеть "состаренных" Настасью Самбурскую, Яну Рудковскую с Евгением Плющенко, Гарика Харламова и Кристину Асмус, Лену Перминову, звезд сериала "Ворониных" – Екатерину Волкову и Георгия Дронова, Ксению Собчак, Михаила Галустяна и других немало известных личностей.

Разработчиками мобильного приложения является российская компания Wireless Lab из Санкт-Петербурга. Программа использует нейросети и накладывает на изображение человека разные умные фильтры, в том числе и старение.

